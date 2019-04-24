في عيد الطفولة.. رئيس البرلمان التركي يستقبل أطفالا من دول عدة

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، أطفالًا حضروا إلى تركيا من دول مختلفة للمشاركة في فعاليات "عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل/ نيسان".

ورحّب شنطوب بالأطفال الذين جاؤوا من 40 دولة، مؤكدًا خلال حديثه إليهم على أهمية عيد الطفولة والسيادة الوطنية بالنسبة إلى تركيا وشعبها.

وقال إن الأطفال هم الذين سيغرسون الإخاء والسلام والصداقة والأمل في العالم، ويجب عليهم العمل كثيرًا من أجل بلادهم والعالم.

وخلال الاستقبال، ألقى الطفل الغيني عارف نهاد آسيا، شعرًا بعنوان "الدعاء"، وطفل آخر من قرغيزيا أغنية "مشينا معًا في هذه الطرقات".

والتقط رئيس البرلمان التركي صورًا تذكارية مع الأطفال خلال اللقاء اللذي شارك فيه أيضًا أمين عام البرلمان محمد علي كومبوز أوغلو، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) إبراهيم أران، ومسؤولون آخرون.

وتحتفل تركيا، في 23 أبريل/ نيسان من كل عام، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة، احتفالا بالعيد.