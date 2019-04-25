أتراك يتظاهرون في واشنطن تنديداً بالمزاعم الأرمينية حول أحداث 1915

نظم مئات الأتراك المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرة تنديداً بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى مجمع السفارة التركية في العاصمة واشنطن، الخميس، التي شهدت تجمعاً مماثلاً للأرمن.

وندد المتظاهرون الأتراك بالمزاعم الأرمينية حول الأحداث التاريخية، وإطلاق اللوبيات الأرمينية أكاذيب حول تلك الأحداث.

واستذكر المتظاهرون مئات الآلاف من القتلى المسلمين الذين قتلتهم العصابات الأرمينية، والدبلوماسيين الأتراك الذين قتلتهم منظمة "آصالا" الأرمنية الإرهابية خلال الفترة 1975-1985.

وشارك في المظاهرة التي نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية – التركية، والعشرات من مواطني أذربيجان، وأتراك الآخاسكا.

وقال الرئيس المشارك للجنة خليل موطلو، إن تجاهل الأبرياء الذين قتلوا على يد العصابات الأرمنية والمأساة التي وقعت بحق سكان الأناضول عبر تلك العصابات خلال أحداث 1915، يعتبر ظلما كبيرا.

من جانبه قال السفير التركي لدى واشنطن "سردار قليج" للأناضول، إن المزاعم الأرمنية حول أحداث 1915، لا تتوافق مع الحقائق التاريخية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "هناك مشكلة أخرى أكبر من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك الأحداث بـ"الكارثة الكبرى"، وهي تناسي مأساة مئات الآلاف من المسلمين الذين قتلوا على يد العصابات الأرمنية خلال الفترة نفسها".