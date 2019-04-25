انتهاء أعمال اليوم الأول من مباحثات أستانا والتحضير غداً لبيان ختامي

اختتمت، الخميس، أعمال اليوم الأول من الجولة الـ12 للمباحثات بين الدول الضامنة للملف السوري تركيا وروسيا وإيران، المنعقدة بالعاصمة الكازاخية نور سلطان.

وفي إطار اللقاءات الفنية الثنائية والثلاثية، التقى ممثلو روسيا وإيران، صباح الخميس، في فندق ريتز كارلتون، كما التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، مع الوفد الروسي أيضا.

وشارك الوفد التركي في محادثات الجولة الحالية برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، والتقى أيضا مع الوفد الأممي.

وذكر مراسل الأناضول، أن ممثلي الدول الضامنة عقدوا جلسة ثلاثية، بحثوا خلالها آخر الأوضاع في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، وشمال شرقي سوريا، ومسألة الانتهاء من تشكيل لجنة صياغة الدستور، وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

وعلاوة على ذلك، تناولت الجلسة الثلاثية مسألة عودة اللاجئين، والوضع الإنساني، وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وفي تصريحات إعلامية، أشار مدير قسم آسيا وإفريقيا بالخارجية الكازاخية، حيدربيك توماتوف، إلى وصول وفد المعارضة السورية المؤلف من 14 شخصية، برئاسة "أحمد طعمة" إلى العاصمة نور سلطان (أستانة سابقا).

ولفت توماتوف إلى استمرار اللقاءات الثنائية والثلاثية، بشكل منفصل، غدا الجمعة، بحضور وفدي المعارضة والنظام السوري.

وأضاف: "في الجلسة الرئيسية، سيتم قبول البيان الختامي، وسيحدد الأطراف في البيان أولوياتها وخططها المتعلقة بالمستقبل، وسيجري الاتفاق على تاريخ ومضمون المحادثات القادمة".

ويترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا، فيما يرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي.

وإلى جانب وفود الدول الضامنة والمبعوث الأممي، يشارك وفدا النظام والمعارضة السوريين، فيما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن الأردن والصليب الأحمر الدولي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.