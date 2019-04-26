بمشاركة تركيا وباكستان.. اختتام مناورات عسكرية في أوزبكستان

اختتمت الجمعة، مناورات "درع الشراكة-2019" العسكرية في أوزباكستان، بمشاركة تركيا وباكستان، لرفع الجاهزية القتالية ضد المنظمات الإرهابية.

وذكر مراسل الأناضول، أن المناورات العسكرية نُظمت في ولاية "جيزك" الأوزبكية، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة للبلدان الثلاثة.

وتضمنت المناورات سيناريوهات مختلفة حول محاربة الإرهاب، لا سيما تصدي القوات المسلحة لعناصر منظمات إرهابية تسللت إلى البلاد بشكل غير قانوني.

كما نفذت القوات المشاركة في المناورات التي انطلقت الاثنين، سيناريو الهجوم من البر والجو ضد الإرهابيين وتحييدهم.

وتابع التدريبات نائب رئيس الأركان العامة الأوزبكي، شُهرات إكراموف، والملحق العسكري بالسفارة التركية لدى طشقند، العقيد مصطفى بال أوغلو، والملحق العسكري الباكستاني لدى سفارة طشقند، عمران عارف، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وفي كلمة خلال اختتام المناورات، قال إكراموف، إن بلاده استضافت للمرة الأولى مناورات عسكرية مشتركة بين الدول الثلاثة.

وأشار أن جنود الدول الثلاثة أظهروا أعلى المستويات في قدراتهم على محاربة المنظمات الإرهابية وأدوا جميع مهامهم على أكمل وجه.

وأضاف أن الهدف من المناورات هو تطوير القدرات التكتيكية، وتبادل الخبرات بين الدول الثلاثة، والمكافحة الفعالة ضد الإرهاب.