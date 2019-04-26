تظاهرة للجالية العربية أمام القنصلية الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن رجل أعمال

طالب اتحاد الجاليات العربية في تركيا، الجمعة، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن رجل الأعمال التركي من أصل فلسطيني جمال الدين كريم، المعتقل منذ أيام دون توجيه تهمة إليه.

وفي بيان تلاه المتحدث باسم الجالية عمر شحرور، أمام قنصلية تل أبيب في إسطنبول، أدان اتحاد الجاليات اعتقال إسرائيل "التعسفي وغير الأخلاقي" لـ"كريم"، منذ الثلاثاء.

وأضاف شحرور أن "هذا العمل يؤكد استمرار النهج العدواني لحكومة إسرائيل تجاه قضية الحرية، وقضية العدالة، وقضية السلام في المنطقة، ويثبت أن حكومات إسرائيل لا تعمل من أجل السلام العادل، ولا تريده، وتضيق على أشقائنا الفلسطينيين في حياتهم، وهذا يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان".

واعتبر أن "ما قام ويقوم به جمال الدين كريم، ورجال الأعمال العرب والأتراك، والأحرار في كل مكان، هو مد يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر والمحروم من حقوقه التي كفلتها له الشرائع السماوية، والقرارات الدولية، وحقوق الإنسان".

وتابع أن إسرائيل "تخالف القوانين وتنتهكها بوقاحة وصلف كل يوم وكل ساعة، من تدمير للبيوت واعتقال للناس، ومصادرة وضم أراضي الغير بالقوة، ومحاصرة البشر، وهذا ما يعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وطالب شحرور "باسم أبناء العروبة في تركيا، حكومة إسرائيل بالإفراج الفوري عن كريم، ووقف أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وأنصارهم من أحرار العالم كافة".

وأوضح أن الجالية العربية تعيش في تركيا "بحرية وديمقراطية، وإسرائيل تدعي بأنها واحة الحرية، وهي كاذبة وتمارس الاعتقالات التعسفية، ومحاصرة أهل غزة، وندعوهم للتعلم من التجربة التركية في الحرية وصون كرامة الناس".

من ناحيته، قال الإعلامي السوري نورس العرفي، عقب تلاوة البيان: "هذه وقفة رمزية نتحدث فيها باسم الجاليات العربية في تركيا، حيث تعيش حياة كريمة وتمارس حقوقها".

وطالب العرفي: "بالإفراج عن كريم، وعن كل المعتقلين في إسرائيل، حيث اعتقل بشكل تعسفي، ليس هو وحسب، بل النساء والأطفال".

وردا على سؤال للأناضول عن المعلومات المتوافرة حول كريم، أفاد أنه اعتقل منذ 4 أيام، ولم توجه تهمة إليه، "وهو اعتقال تعسفي".

وكريم، رجل أعمال، ورئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك، اعتقل في إسرائيل أثناء قيامه بجولة في الداخل الفلسطيني، دون توجيه تهمة واضحة له، فيما سمح لابنه بالسفر والعودة إلى تركيا.