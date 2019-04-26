رومانيا تسعى للاستفادة من تجربة تركيا في بناء "المدن الطبية"

زارت وزيرة الصحة الرومانية سورينا بينتيا، مستشفى مدينة أنقرة، من أجل دراسة نموذج لبناء مستشفى (مدينة طبية) في كونستانتسا الرومانية.

وتعد المدن الطبية في تركيا مجمعات طبية ضخمة، تشاركية بين القطاع العام والخاص، تقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والأجانب.

ورافق بينتيا في زيارتها للمستشفى نائب وزير الصحة التركي خليل ألدمير، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر الثاني للطب البديل والتقليدي.

واطلعت الوزيرة الرومانية على سير العمل في مختلف أقسام المستشفى، كما أجرت حديثا مع عدد من نزلاء المستشفى.

وبعد جولتها في المستشفى، التقت بينتيا وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، حيث أعربت عن إعجابها الكبير بالمدينة الطبية، القائمة على التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت بينتيا، أنّ التعاون بين تركيا ورومانيا قائم من أجل بناء مستشفى قائم على تعاون القطاعين الخاص والعام، بإشراف من قبل وزارة الصحة التركية.

وبالمقابل أكد وزير الصحة التركي أنّ بلاده مستعدة لأي تعاون في قطاع الصحة، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة.