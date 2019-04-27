ثمانية الدفع.. تعرّف على عربة "درمان" التركية الجديدة للدعم اللوجستي

تستعد شركة كولومان التركية، لإماطة اللثام لأول مرة عن عربة "درمان" للدعم اللوجستي العسكري، ثمانية الدفع، والمصنوعة بإمكانيات محلية بنسبة 70 بالمئة.

ومن المنتظر أن تعرض الشركة النموذج الأولي للعربة المدرعة درمان، في الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، المقرر بين 30 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار المقبل.

وتبلغ قوة محرك درمان 517 حصانا، وتتميز بقابلية الحركة في الأراضي ذات التضاريس الصعبة.

وجرى تطوير العربة في منشأة الشركة بولاية مرسين جنوبي تركيا، بغية نقل المدرعات والدبابات والذخيرة إلى مناطق العمليات، فضلا عن مراكز التحكم وغيرها من المعدات.

ويمكن الاستفادة من هذه العربة في إنقاذ المركبات العسكرية المتضررة في مناطق القتال.

كما ستعرض الشركة مركبة "كالكان" رباعية الدفع، التي تحمل منظومة رادار دفاع جوي، فضلا عن العربة القتالية ذات العجلات التكتيكية، "LS A4"، ذات الدفع الرباعي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كولومان المساهمة لصناعة السيارات، كان صالتق، إن منتجاتهم تصنع وفق معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفاد أنهم يعملون على رفع نسبة الإنتاج المحلي في عربة درمان، إلى أكثر من 70 بالمئة.

ولفت إلى أنهم طوروا درمان، لتلبية احتياجات الجيش التركي، بالدرجة الأولى، وأعرب في الوقت نفسه، عن رغبتهم في تزويد جيوش الناتو الأخرى بهذا المنتج.

ونوه أن درمان تتمتع بنظام قيادة متقدم غير معقد، يتيح التحرك بسهولة في الأراضي الوعرة، ويمكن تزويدها بأنظمة رؤية ليلية أيضا.