مسؤولون أتراك وإيرانيون يبحثون أمن الحدود بين البلدين

عقد مسؤولون أتراك وإيرانيون، السبت، لقاءً بمدينة وان التركية (شرق) لبحث أمن الحدود بين البلدين وزيادة مستويات التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن ولاية وان، إن نائب محافظ أذربيجان الغربية وحاكم مدينة خوي الإيرانييتين، سيد محمد عابدي، وصل السبت بصحبة وفد مرافق إلى مدينة وان التركية.

وأضاف البيان أن عابدي والوفد المرافق، أجروا لقاءً مع والي وان محمد أمين بلمز، قبل المشاركة في "الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة الأمن الفرعية" التركية الإيرانية.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أثنى بلمز على "زيادة مستويات التعاون المتبادل والثقة مع إيران في السنوات الأخيرة".

وشدد الوالي على ضرورة مكافحة الإرهاب على طول الخط الحدودي بين ولاية وان وإيران والبالغ طوله 285 كيلومترًا.

وأضاف أن تعزيز العلاقات بين تركيا وإيران يصب في مصلحة البلدين، واتخاذ تدابير متبادلة على الحدود المشتركة والقضاء على أوجه القصور، سوف يسهل مكافحة التهريب والجماعات غير القانونية بشكل أكثر فعالية.

من جهته، قال عابدي إن العلاقات بين البلدين تطورت في السنوات الأخيرة وأن هذه العلاقات ستتطور بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن وفدي البلدين ناقشا بعد كلمتي رئيسيهما بنود جدول الأعمال، وستختتم المحادثات غدًا بحفل توقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين.