بأكثر من سبطانة وأداء مميز.. تعرف على بندقية القناصة "ايه إس آر" التركية الجديدة

تمكنت شركة "أطا آرمز" التركية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، من تصميم وإنتاج بندقية قناصة "ايه إس آر-ASR"، بأكثر من ماسورة (سبطانة)، هي الأولى من نوعها في البلاد.

وتستعد الشركة، التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 بلدا، لعرض بندقيتها الجديدة، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، المزمع تنظيمه بإسطنبول، خلال الفترة ما بين 30 أبريل/نيسان الحالي، و3 مايو/آيار المقبل.

وبإمكان البندقية، التي تشتغل بنظام الانزلاق، إطلاق 300 و308 و338 رصاصة في الدقيقة، حسب نوع الماسورة المركبة بها، ويتراوح مداها المؤثر ما بين ألف وألفي متر.

وتتميز "ايه إس آر"، التي يعد إنتاج نظيراتها محصورا على بضع شركات في العالم، بسهولة التركيب وتغيير الماسورة خلال أقل من دقيقة، حسب الظروف الميدانية.

ويمكن تركيب مواسير يبلغ وزنها ما بين 6 و6.2 كيلوغراما في البندقية، التي توفر أيضا إمكانية استخدام رصاص بمعايير مختلفة.

يُذكر أن شركة "أطا آرمز" المصنعة للبندقية، نالت جائزة في حفل توزيع جوائز لشركات الصناعات الدفاعية التركية، نظمته جمعية الشركات المصنعة للمنتجات الدفاعية والفضائية، في 2018، كثاني مصدر لمنتجات السلاح في تركيا.