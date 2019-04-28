"سالغور" طائرة مسيرة تركية فائقة المزايا وبقدرات هجومية

أنتجت شركة "أسيسغورد" التركية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، طائرة مسيرة صغيرة الحجم، بقدرات عالية؛ أطلق عليها اسم "سالغور".

وتتمتع الطائرة بالقدرة على تنفيذ مهام الكشف والمراقبة والتنصت والهجوم، علماً أن "أسيسغورد" رائدة في مجال البحث وتطوير البرمجيات والأجهزة الإلكترونية.

وتستعد الشركة لعرض منتجها الجديد في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، المزمع تنظيمه بإسطنبول، بين 30 أبريل/ نيسان الجاري و3 مايو/ أيار المقبل.

وتقدم الشركة "سالغور" المصغرة تحت شعار "أنتم وحدكم من سيعلم بوجودها هناك"، في إشارة إلى صعوبة رصدها؛ ما يجعلها الأفضل في تنفيذ العمليات الخاصة سواء في المجالات المفتوحة أو المغلقة.

كما تتميز بقدرتها على العمل بشكل مشترك مع نظيراتها في السرب (6 طائرات) لتنفيذ مهمات جماعية.

ولا تحتاج "سالغور" إلى البقاء متصلة بنظام تحديد المواقع (GPS)؛ إذ تقوم بحفظ المهام كاملة بشكل مسبق، وتنفيذها والعودة، سواء بقيت متصلة بمركز التحكم أو حدث انقطاع في الاتصال، وذلك لمسافة كيلومترين عن مركز التحكم، ولمدة 25 دقيقة.

وتساعدها الكاميرات الحرارية عالية الدقة في تحديد المسارات والطرق بدقة فائقة، إضافة إلى تحديد هويات الأشخاص، والمركبات، والأصوات، والمواضيع، والكتابات، مع توفير نقل مباشر لمركز التحكم.