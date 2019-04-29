أردوغان يترحم على شهداء ملحمة "كوت العمارة" في ذكراها الـ103

ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على الأبطال الذين ارتقوا شهداء في ملحمة "كوت العمارة" ضد قوات المستعمر البريطاني، عام 1916.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على حسابه في موقع تويتر، بمناسبة حلول الذكرى الـ103 لانتصار القوات العثمانية على القوات البريطانية جنوب شرقي العراق.

وقال أردوغان في التغريدة "في الذكرى الـ 103 لملحمة كوت العمارة إحدى الملاحم الفريدة التي سطّرها أجدادنا، نستذكر بالرحمة شهداءنا ومحاربينا الأبطال".

من جانبه أيضا، ترحّم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على شهداء ملحمة كوت العمارة.

وأكد ألطون أن معركة كوت العمارة تعد إحدى الملاحم البطولية التي لا تنسى وسطرها أجداده في تاريخ البلاد المجيد، بالعزيمة وحب الوطن.

ويحتفل الشعب التركي يوم 29 أبريل/ نيسان من كل عام بإحياء ذكرى معركة كوت العمارة التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، بين القوات العثمانية والبريطانية.

وتعتبر المعركة ثاني أكبر نصر للقوات العثمانية في تلك الحرب، بعد معركة تشناق قلعة عام 1915، حيث انتهى الحصار باستسلام الجيش البريطاني بالكامل والبالغ عدده 13 ألف جندي.

ووفقا لوثائق عسكرية بأرشيف رئاسة الأركان التركية، فإن قائد الجيش العثماني آنذاك خليل باشا، كتب عقب استسلام الجيش البريطاني يوم 29 نيسان/ أبريل 1916 أن "التاريخ سيواجه صعوبة في إيجاد كلمات لتسجيل هذا الحدث".

وأعلن خليل باشا النصر في المعركة بهذه الجملة "إن ثبات العثمانيين كسر عناد الإنجليز، فكان النصر الأول في تشناق قلعة، والثاني هنا".

فيما وصف المؤرخ البريطاني جيمس موريس معركة الكوت بأنها "الاستسلام الأكثر إذلالا في التاريخ العسكري البريطاني".