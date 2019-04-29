المروحية التركية "أتاك 2" تعرض لأول مرة في معرض دولي بإسطنبول

تستعد شركة صناعات الفضاء والطيران التركية (توساش) لعرض النموذج الأولي لمروحية أتاك 2 الهجومية، لأول مرة.

وبحسب الأناضول، ستعرض الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية، نموذج المروحية الجديدة، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، المزمع تنظيمه بإسطنبول، خلال الفترة ما بين 30 أبريل/نيسان الحالي، و3 مايو/آيار المقبل.

وكانت توساش، قد كثفت العمل على إتمام نموذج المروحية الثقيلة، منذ توقيعها عقدا مع هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية (أس أس بي)، في 22 فبراير/ شباط الماضي.

يُذكر أن مشروع إنتاج أتاك 2، النسخة المتطورة من نظيرتها السابقة، جاء لتلبية متطلبات القوات المسلحة التركية في هذا المجال.

وستمتاز بالقدرة العالية على المناورة والأداء، وحمل حمولة أكبر، ومقاومة أكثر لعوامل البيئية الصعبة، وسيتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا المتطورة في الرصد والتصوير، وبأنظمة الحرب الإلكترونية، والملاحة، والاتصالات، والأسلحة.

كما ستتمتع بأنظمة إلكترونية متطورة للحرب، ومجهزة بمدفع من عيار رفيع، وصواريخ جديدة من طراز 2.75 بوصة، وصواريخ مضادة للدبابات طويلة المدى مزودة بأنظمة توجيه مختلفة، وأنظمة صواريخ جو - جو.

وستمتلك قمرة قيادة ترادفية قادرة على التحليق والعمل في ارتفاعات شاهقة وعالية الحرارة، كما ستكون مقاومة للعوامل البيئية، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب أكثر من 1200 كيلوغرام من الحمولة المفيدة.