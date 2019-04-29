وزارة الدفاع التركية: تمكنا من تحييد 159 إرهابياً خلال أبريل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 159 إرهابياً منذ 4 نيسان/ أبريل الجاري.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في التصريحات العامة للدلالة على أن الإرهابيين المعنيين تم قتلهم أو اعتقالهم.

وتتواصل العمليات العسكرية التركية في المنطقة، لا سيما على امتداد الحدود الجنوبية الشرقية مع العراق، بهدف القضاء على إرهابيي بي كا كا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، فقد قصفت طائرات تركية أهدافاً لـ"بي كا كا" شمالي العراق الأحد.

وأضافت الوزارة أن الغارات الجوية في المنطقة المستهدفة دمرت مخازن أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة كانت تستخدم من قبل المنظمة الإرهابية.