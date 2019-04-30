أردوغان: مشروع إف 35 محكوم بالفشل إذا استبعدت منه تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تخضع لمعاملة غير عادلة بشأن صفقة طائرات إف 35.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي بإسطنبول، أن مشروع إنتاج المقاتلات إف 35 "محكوم عليه بالفشل إذا استبعدت منه تركيا"، التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين فيه.

ولفت الرئيس التركي إلى أنّ الجغرافيا التي تقع فيها تركيا، تعدّ من أكثر مناطق العالم التي تشهد اشتباكات وأزمات سياسية.

وقال أردوغان: "تركيا لم ولن تقبل الإملاءات في مجال الصناعات الدفاعية، كما لم تقبل الإملاءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية".

وتطرق إلى الخطوات التي قطعتها تركيا في مجال صناعة الطائرات بدون طيار قائلاً: "باتت تركيا صاحبة كلمة في العالم بمجال تصنيع الطائرات بدون طيار سواء المسلحة منها أو غير المسلحة".

وأردف: "بدأنا بتسريع الخطوات من أجل تصنيع مقاتلاتنا التي ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبلاً".

وأشار أردوغان إلى أنّ بلاده توجهت أول مرة من أجل امتلاك منظومة الدفاع الجوي إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي، مبينا أنّ هؤلاء الحلفاء أشاحوا بوجههم عن الطلب التركي.

وفي هذا الخصوص قال أردوغان: "كنا صادقين عبر التاريخ مع التحالفات التي انضممنا إليها، وقمنا بكامل واجباتنا تجاه حلفائنا، وطلبنا أنظمة دفاع جوية منهم عندما تعرضت حدودنا للاعتداء، لكن وللأسف طلبنا هذا لم يلق آذانا صاغية".

ولفت إلى أن الذين كانوا "يختلقون الذرائع من أجل تجنب بيعنا صواريخ لمقاتلاتنا، لا يخفون دهشتهم أمام تصنيعنا صواريخ قوية بإمكاناتنا وبتكاليف منخفضة".

وشدد على أنّ بلاده عازمة على تلبية احتياجاتها واحتياجات حلفائها من العتاد العسكري وعلى رأسها البصريات والبرمجة والمحركات والتصفيح وتقنيات المحاكاة والتفجير.

وأكد أردوغان: "نقترب خطوة خطوة نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح أصحاب كلمة في قطاع الصناعات الدفاعية"