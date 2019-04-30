الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف يشيد بمطار إسطنبول

قال الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف، الثلاثاء، إن تركيا باتت تملك مطارا يتمتع بموقع جيوسياسي مهم جدا، حوّل إسطنبول إلى مركز للرحلات الجوية، يتيح السفر للعديد من الوجهات دون الحاجة إلى المرور من مطارات أوروبا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في أعمال مؤتمر "العلاقات التركية الألمانية من منظور تاريخي"، الذي جرى تنظيمه في جامعة "باهتشه شهير" التركية.

وعبر فولف عن سعادته لوجوده في إسطنبول، وأشاد بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها تركيا في عالم الأعمال.

وأضاف: تركيا تمتلك مجتمعا فتيا وذكيا وحيويا. لافتا إلى أن افتتاح مطار جديد (مطار إسطنبول سيكون الأكبر في العالم عند اتمام كافة مراحله) وتحول إسطنبول إلى مركز للرحلات الجوية سوف يجذبان مزيدا من الاستثمارات.

ولفت فولف إلى أن سيادة القانون والبيئة الديمقراطية، تساهم في زيادة جذب المستثمرين الأجانب. مشددا على ضرورة التقارب الألماني التركي.

ثم تابع موجها كلامه لطلبة الجامعة: كونوا شجعانا، لا تغلقوا قلوبكم أبدا تجاه منتسبي الأديان الأخرى وأنماط حياتهم. كونوا دائما منفتحي الذهن. فالمجتمعات يتم تشكلها حول مجموعة من القواسم المشتركة".