الرئيس الألماني السابق: تركيا ستصبح  واحدة من أكبر الاقتصادات عالمياً

قال الرئيس الألماني السابق إن تركيا ستصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وإنه على الجميع أن يقبل بذلك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها كريستيان وولف خلال مشاركته في مؤتمر إسطنبول للأمن 2019، الاثنين.

وأوضح وولف أن تركيا تنشئ الطرقات والأنفاق والمطارات وتتقدم في المجال الصناعي وأنها في طريقها لأن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ويجب على الجميع أن يقبل بذلك.

وأشار وولف أن الشركات الألمانية لعبت دورا هاما في تقدم تركيا، وأنه يشعر بالفخر من النجاحات التي تحققت.

ولفت وولف أنه يشعر في إسطنبول بالارتياح مؤكدا مقولة القائد الفرنسي نابليون بونابرت "لو كان العالم كله دولة واحدة لكانت إسطنبول عاصمتها".

وذكر وولف العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عهد الدولة العثمانية حتى اليوم، مشيرا إلى وجود 4 ملايين مواطن تركي في ألمانيا، يقدمون مساهمات جليلة فيها.

وأعرب وولف عن فخره بلاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل، الذي ساهم في حصول ألمانيا على كأس العالم، كما أشاد بالمخرج السينمائي من أصول تركية أيضا فاتح أقين، والكاتب فريدون زعيم أوغلو.