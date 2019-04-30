طلاب أتراك يبتكرون طرقًا لإعادة تدوير نفايات الفاكهة

حقق مشروع "صفر نفايات" الذي دعمته السيدة الأولى أمينة أردوغان، نجاحاً كبيراً، والأهم من ذلك أنه أصبح مصدر إلهام.

فقد أراد طلاب مدرسة أنطاليا للعلوم والفنون منع الهدر الهائل الذي يقوم به الناس كل يوم، لذلك توصلوا إلى فكرة رائعة: منتج تنظيف مصنوع من لب الفاكهة.

تعاونت كل من "أدا يشيليورت" و"سودا شيران" معاً، بمساعدة معلمهما "سادات ألتاش"، وراحوا يمزجون لب الفواكه المختلفة لإيجاد أفضل تطابق لمشروعهم. في النهاية، قرر الطلاب المشاركة في المسابقة التي نظمها مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي "توبيتاك" ووصلوا إلى التصفيات النهائية.

ومع ذلك، فإن منتجات التنظيف ليست هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن يقدمها مشروع "يشيليورت" و"شيران". فبفضل مشروع الإنزيم الخاص بهما، يمكن استخدام لب الفاكهة لإنتاج الأسمدة أو حتى العطور.

ولتقديم فكرة واسعة عن عملهم، قالت "إدا يشيليورت": "مشروع الأنزيم يسمح لنا بالخروج بمجموعة متنوعة من المنتجات. على سبيل المثال، باستخدام لب البرتقال، يمكننا إنتاج عطر، وهذا العطر يصد بعض الحشرات. من ناحية أخرى، يمكن استخدام أجزاء نفايات الموز في الزراعة وكذلك استخدامها في التنظيف بفضل البوتاسيوم الذي تحتويه، كما استخدمنا أيضاً نفايات الورق في مشروعنا وخلطناها بالريحان وحصلنا على سماد لا يصدق".

وفي حديثه أيضاً للصحافة، قال المعلم "سادات إلتاش" إن البرتقال متوفر بكثرة في أنطاليا، لكن بعد تناول الجزء الحلو، غالباً ما يتخلص الناس من الأجزاء الأخرى.

وأضاف:"يصنع البعض المربى من قشور البرتقال الخارجية، لكن معظم الوقت يتم إهدارها. وقد أعطى هذا طلابي فكرة لتحويل هذه النفايات إلى منتج جديد. أظهر لنا المشروع أن عملية الإنزيم هذه يمكن تكييفها مع جميع المواد الغذائية. يمكن إعادة تدوير النباتات بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ونخطط لاستخدامها قدر المستطاع".