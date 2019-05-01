القبض على رأس عصابة لتهريب البشر في جناق قلعة

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل وصف بأنه "الرئيس الإقليمي" لشبكة تهريب البشر أمس. وقد وجهت للمشتبه به الذي تم التعرف عليه فقط باسم M.K، تهمة إدارة عصابة تهريب البشر في الولاية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من ساحل بحر إيجة.

وتمت عملة القبض في في جناق قلعة، في شمال غرب تركيا، وهي مقصد أساسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى اليونان.

قالت السلطات إن MK الذي يدير متجر بقالة في الولاية، ينظم رحلات للمهاجرين من إسطنبول إلى جناق قلعة، "في مجموعات منفصلة من 50 شخصًا" بواسطة الحافلات والميني باص وما إلى ذلك، ثم يزودهم بالقوارب لعبورهم إلى ليسبوس من أيفانجيك.

وعثرت الشرطة لدى تفتيش غرفة التخزين في محل بقالة المشتبه به على أطعمة انتهى تاريخ صلاحيتها،قالت الشرطة إنه كان يعطيها إلى مهاجرين غير شرعيين.

وأضافت السلطات أن MK جنى مبالغ ضخمة من التهريب وعاش "حياة فاخرة".

يُعتقد أنه قام بتنظيم رحلات إلى اليونان لحوالي 1000 مهاجر غير شرعي وقد توجه إليه تهمة القتل الخطأ نظراً لمقتل العشرات من المهاجرين في طريقهم إلى اليونان.

والعام الماضي ، تم إيقاف حوالي 25398 شخصًا في بحر إيجه كانوا في طريقهم إلى الجزر اليونانية القريبة. وقد مات ما مجموعه 65 شخصا عندما غرقت قواربهم.

وقام خفر السواحل التركي بإيقاف حوالي 7090 مهاجرا غير شرعي متوجهين إلى أوروبا منذ يناير. بينما تم إلقاء القبض على 15 مهربًا بين يناير وأبريل.