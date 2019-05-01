فعاليات في عدة مدن تركية بمناسبة اليوم العالمي للعمال

تشهد مدن تركية مسيرات واحتفالات واسعة، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو/أيار من كل عام.

ففي مدينة إسطنبول، اجتمع أعضاء العديد من النقابات العمالية التركية في "ساحة تقسيم" الشهيرة.

ووضع المجتمعون ورودا بشارع "قازنجي يوقوشو"، الذي شهد أحداثا دامية في مثل هذا اليوم عام 1977، عندما تعرض محتفلون لإطلاق نار من مبان مجاورة.

كما وضعوا إكليلا من الزهور عند نصب الجمهورية في ساحة "تقسيم".

أمّا في منطقة "باكر كوي" بإسطنبول، فقد اجتمع العمال في السوق الشعبي الكبير بقيادة عدد من النقابات.

وفي مدينة قوجه إيلي، نظم العمال احتفالية كبيرة بمشاركة من مدن أخرى قريبة.

واجتمع العمال في منطقة "حديقة دوغو قشلا" في قوجه إيلي، رافعين العلم التركي ولافتات حول أوضاعهم.

وكذلك جرت احتفاليات ومسيرات في مدن أخرى مثل أنطاليا وموغلا وإسبارطة وبوردور.

وردّد العمال هتافات وأغاني، وعزفوا الموسيقى في الساحات المركزية إلى جانب القيام بعروض مختلفة.