"توساش" التركية تعرض لأول مرة مجسماً للمقاتلة الوطنية بمعرض باريس الجوي

أعلن "تمل كوتيل" مدير عام شركة صناعات الفضاء والطيران التركية (توساش)، أنهم سيعرضون مجسما مطابقا للمقاتلة التركية محلية الصنع، ولأول مرة في معرض "باريس" الجوي لهذا العام.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الـ14 في إسطنبول.

ومن المنتظر أن تحل المقاتلة الوطنية التركية في صفوف القوات الجوية، محل المقاتلة الأمريكية F-16 بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030.

وأشار كوتيل إلى أن بلاده تواصل العمل على مشروع تصنيع خمسة مروحيات في الوقت الراهن، مبيناً أن تركيا ستصبح بعد خمس سنوات ضمن أكبر خمس مصنعي المروحيات في العالم.

وتابع "لدينا نحو 400 مهندس مروحيات، ونسعى لرفع هذا العدد".

ويستقبل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، بإسطنبول، زواره خلال الفترة ما بين 30 أبريل/نيسان الماضي، و3 مايو/آيار الجاري.