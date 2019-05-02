وفاة مواطن تركي متأثراً بإصابته في مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

توفي المواطن التركي زكريا تويان، متأثرًا بجروحه البليغة التي أصيب بها خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وقال يحيى تويان، وهو شقيق زكريا، إن الأخير توفي الخميس عقب خضوعه لعملية جراحية في المشفى.

وأضاف يحيى: "زكريا خضع اليوم لعملية جراحية.. لم يتمكنوا خلالها من وقف النزيف.. لقد فقدناه".

وبيّن أن الأسرة كانت سعيدة لأن وضع زكريا كان في تحسن، حيث صمد 50 يوماً.

زكريا، وهو أب لطفلين، كان يخضع للعلاج في قسم العناية المشددة بمشفى مدينة كرايس تشيرش التي وقع فيها الهجوم الدموي.

وأصابت رصاصتان ساق وظهر المواطن التركي خلال الهجوم الذي وقع في 15 مارس/ آذار الماضي خلال صلاة الجمعة بمسجد النور في كرايس تشيرش.

واستهدف إرهابي أسترالي يدعى "برنتون تارنت"، مسجدي النور و لينوود في كرايس تشيرش النيوزيلندية؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة 50 آخرين، كان بينهم يحيى تويان.