أردوغان يفتتح مسجد "تشامليجا" الأكبر في تركيا بمشاركة مسؤولين أجانب

بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدأت مراسم افتتاح مسجد تشامليجا بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، الذي يعد المسجد الأكبر في تركيا.

ووصل أردوغان ووفود عديدة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من المواطنين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وبدأت مراسم افتتاح المسجد بشكل رسمي عقب صلاة الجمعة.

واعتبارا من ساعات الصباح، قام أئمة وحفاظ قادمون من دول عدة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم والأناشيد الدينية.

وعام 2013، بدأت عمليات بناء المسجد على أعلى قمة في مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكودار على طراز الهندسة المعمارية العثمانية.

والمسجد أقيم على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 63 ألف مصلٍ في وقت واحد.

وبسبب المشاركة الكبيرة، اتخذت السلطات تدابير أمنية متشددة في المسجد ومحيطه، فضلا عن استعداد الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات تستعدي التدخل الطبي.