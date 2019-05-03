انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا في شهر أبريل

أعلن معهد الإحصاء التركي "تورك سات" يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض ​​إلى 19.5٪ في أبريل 2019.

وكان مؤشر أسعار المستهلك، قد تخطى 0.21 نقطة مئوية عن 19.71 في المئة في مارس 2018.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.69 في المائة في أبريل، على أساس شهري.

وكان أعلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، الشهر الماضي بزيادة 31.86 ٪ على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات، بلغت أعلى زيادة شهرية على أساس شهري في المشروبات الكحولية والتبغ نسبة 6.77 ٪، في حين أن الانخفاض الشهري الوحيد كان 0.30 ٪ في الاتصالات.

"في أبريل 2019 ضمن متوسط ​​أسعار 418 مادةً في المؤشر، ظل متوسط ​​أسعار 42 مادة على حاله، في حين ارتفع متوسط ​​أسعار 294 مادة اخرى، وانخفض متوسط ​​أسعار 82 مادة".

وأظهرت بيانات "تورك سات" أن متوسط ​​ارتفاع أسعار المستهلك خلال 12 شهراً، كان 19.39٪ اعتباراً من أبريل هذا العام.

وقد رحب وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ببيانات انخفاض التضخم التي صدرت يوم الجمعة.

وكتب ألبيرق على تويتر: "انخفض معدل التضخم السنوي الأساسي بشكل كبير من 17.53٪ إلى 16.30٪. هذه التطورات تظهر أننا سنحقق أهدافنا المتعلقة بالتضخم، خاصة مع انخفاض أسعار بعض الأصناف الغذائية في الصيف".

كان رقم أبريل أيضاً أقل من توقعات السوق. حيث توقعت مجموعة من 16 خبيرًا اقتصاديًا، شملهم استطلاع أجرته وكالة الأناضول، ارتفاع أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 20.25٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.