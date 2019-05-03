مهندسون أتراك يحولون خيال السلاح الليزري إلى حقيقة

عرضت في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية، أمس الخميس، أول بندقية ليزرية مستلهمة من أفلام حرب النجوم الشهيرة، بعدما طورها مهندسون أتراك في شركة توبيتاك التركية.

ونجح المهندسون في شركة توبيتاك للأبحاث التقنية والعلمية بصنع البندقية الكهربائية الليزرية بعد جهود استمرت 3 أشهر فقط وبإمكانيات محلية.

ولا تشبه البندقية الليزرية الجديدة البندقية التي تطلق الرصاص ويستخدم فيها البارود، بل تطلق إشعاعاً ليزرياً خارقاً حتى للحديد وذلك عن بعد 1 كيلومتر.

وتتميز البندقية الليزرية التركية بأنها لا تصدر أي صوت، ولا تكشفها سوى عدسات الأشعة تحت الحمراء.