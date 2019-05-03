وفاة مواطن تركي متأثراً بجراحه في هجوم نيوزيلاندا ورئيسة الوزراء تعزي به

تقدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، بالتعازي لأسرة المواطن التركي زكريا تويان، الذي توفي الخميس متأثراً بجروحه البليغة التي أصيب بها خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش.

وقالت أرديرن، في رسالة نشرت الجمعة على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء النوزيلندية، "أتقدم بالتعازي القلبية لأسرة وجالية هذا الرجل الذي فقد حياته أمس في مشفى كرايس تشيرش".

وأشارت إلى أن تويان أصيب بجروح بليغة جراء الهجوم في مسجد النور، وكان تحت العناية المشددة منذ ذلك الوقت، ولكنه لم يستطع الصمود أكثر.

وبيّنت أن زكريا وشخص آخر توفيا من بين الـ50 الذين أصيبوا خلال الهجوم، وهناك 9 أشخاص في وضع مستقر بالمشفى.

وقال يحيى تويان، شقيق زكريا، في حديث للأناضول، إن الأخير توفي الخميس عقب خضوعه لعملية جراحية في المشفى.

وأضاف يحيى: "زكريا خضع اليوم لعملية جراحية.. لم يتمكنوا خلالها من وقف النزيف.. لقد فقدناه".

وأصابت رصاصتان ساق وظهر زكريا، وهو أب لطفلين، خلال الهجوم الذي وقع في 15 مارس/ آذار الماضي خلال صلاة الجمعة بمسجد النور في كرايس تشيرش.

وكان المواطنان التركيان تمل أطا تشوجوغو، ومصطفى بوزطاش، من بين المصابين جراء الهجوم، وقد تحسنت حالتهما بعد تلقي العلاج.