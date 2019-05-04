القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

استشهاد عسكري تركي بنيران أطلقها إرهابيو "ي ب ك" من تل رفعت

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 04.05.2019 14:43
آخر تحديث في 04.05.2019 23:41
استشهاد عسكري تركي بنيران أطلقها إرهابيو ي ب ك من تل رفعت

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، استشهاد عسكري وإصابة آخر بنيران إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عملية "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن عسكريا استشهد وأصيب آخر بجراح طفيفة، بنيران أطلقها الإرهابيون من منطقة تل رفعت بريف حلب.

وأكد البيان أن الجيش التركي سارع في الرد على مصادر النيران، ضمن إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وأعرب الجيش عن تمنياته الرحمة من الله للشهيد، والشفاء العاجل للجندي المصاب.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدأت مراسم افتتاح مسجد تشامليجا...
مختارات