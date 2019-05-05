أقار: مصممون على حماية حقوقنا في بحر إيجه وشرق المتوسط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها دولة ضامنة وعدم السماح بفرض أمر واقع.

ودعا أقار الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارتها تركيا.

ولفت أن مصادر الطاقة الموجودة في إيجه وشرق المتوسط، ينبغي أن تكون جسرا للسلام والحوار والاستخدام المشترك.

وشدد على أن رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة، ينبغي أن يتم بالتوافق.

وأكد أن تركيا لن تغض الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة.

وأعرب عن ثقة تركيا بإمكانية حل كافة المشاكل، في إطار القانون الدولي، وحسن الجوار، والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية، وتطلع أنقرة لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضا.

وشدد أقار على أن تركيا لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، ودعا إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة، والسلام والاستقرار.