الاثنين غرة رمضان بتركيا و6 دول عربية والسعودية

يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1440 للهجرة الاثنين في كل من تركيا وأستراليا وفرنسا و6 دول عربية، وكذلك السعودية.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، في بيان، أن الاثنين هو غرة رمضان، وفق الحسابات الفلكية.

كذلك يبدأ رمضان في أستراليا، الاثنين، حسب بيان لمجلس الأئمة الفيدرالي، وفي فرنسا حسب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وفي الدوحة، قالت لجنة تحري الهلال في قطر إن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال، مساء السبت.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن الأحد هو المتمم لشعبان، والاثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

‎وتعذرت كذلك رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة هادي عبدربه، في بيان، إن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني أن الاثنين هو بداية رمضان؛ إثر تعذر رؤية الهلال.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر بيان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

وكان المرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، أعلن، في بيان، أن أول أيام رمضان هو الاثنين.

وفي طرابلس الليبية، أعلنت دار الإفتاء، عبر بيان، أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين هو غرة رمضان.

أما في السعودية والإمارات والبحرين، فقد أعلنت عدم رؤية الهلال مساء السبت إلا أنها لم تبت كون الأحد المتمم لشعبان، وعليه، فإنها ستعيد تحري الهلال مساء الأحد.

ففي الرياض، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان، مساء السبت، وأنها ستعقد جلسة مساء الأحد، لإصدار قرار بما يثبت لديها.

وفي أبوظبي، لم تثبت رؤية الهلال مساء السبت، وعليه تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال مجددا، مساء الأحد؛ حيث تزودها المحاكم الشرعية بما يثبت لديها بشأن هلال رمضان.

وفي المنامة، قال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، في بيان، إن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء السبت، وقررت استمرار انعقادها مساء الأحد، لتحري هلال رمضان.

وتتحرى هلال رمضان مساء الأحد أيضا كل من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، فالسبت في تلك الدول هو الـ28 من شعبان.