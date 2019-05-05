السفارة التركية بواشنطن تستقبل 6 آلاف زائر في يوم واحد

استقبلت السفارة التركية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، 6 آلاف زائر، في إطار فعالية "جولات بسفارات العالم".

ونُظمت النسخة الـ 12 من الفعالية، التي شاركت فيها 54 سفارة أجنبية، من طرف مؤسسة المجتمع المدني "PassportDC".

وتعرف زوار السفارة التركية، على فنون الزخرفة الإسلامية والرسم على الماء "إبرو"، وتم تقديم الحلويات والمأكولات التركية لهم.

وشهدت الفعالية، التي شارك فيها معهد "يونس إمره" التركي، ومركز الديانة الأمريكي، فقرات موسيقية، وعروضا للرقص التقليدي التركي.

كما قدمت اللجنة التركية الأمريكية التوجيهية، معلومات عن دروس اللغة التركية، التي تقدمها مجانا، للراغبين في تعلمها.

ودخلت السفارة التركية في واشنطن، بين السفارات الأجنبية التي استقبلت أعدادا كبيرة من الزوار، خلال الفعالية، التي استمرت ليوم واحد.