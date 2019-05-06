وزارة الدفاع التركية: استشهاد عسكري خلال اشتباكات مع إرهابيين

استشهد عسكري تركي، الاثنين، خلال اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بي كا كا" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن اشتباكات اندلعت مع الإرهابيين خلال العمليات العسكرية المتواصلة في شرناق.

وأشارت أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد عسكري تركي، وتحييد أحد إرهابيي المنظمة الانفصالية.

وأوضحت الوزارة أن العمليات العسكرية مستمرة بغطاء جوي. معربة عن حزنها وتعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة وللشعب التركي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.