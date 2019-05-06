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تشاوش أوغلو يبحث مع ستولتنبرغ صفقة منظومة "إس 400"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 06.05.2019 18:56
آخر تحديث في 06.05.2019 23:09
تشاوش أوغلو يبحث مع ستولتنبرغ صفقة منظومة إس 400

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

ويأتي الاجتماع بين الجانبين على هامش اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الناتو.

وأشار تشاوش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أنه بحث أيضا مع ستولتنبرغ، العديد من القضايا من بينها التحضيرات لاجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو في العاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، أعرب ستولتنبرغ عن سعادته للقاء الذي عقده في وقت سابق اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب عبر "تويتر": "أعرب عن سعادتي لوجودي في أنقرة مجددا من أجل لقاء الرئيس أردوغان. تركيا دولة حليفة، والناتو يقف بجانب تركيا في مجابهة التحديدات الأمنية التي تواجهها".

وتستضيف تركيا اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الاثنين والثلاثاء، في إطار الذكرى الـ25 للحوار المتوسطي.</span>

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