مناورات "الناتو" لإدارة الأزمات تبدأ الخميس برعاية الرئاسة التركية

أكدت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أنّ "مناورات إدارة الأزمات" CMX-2019، التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستجري بين 09-15 أيار/ مايو الجاري.

وتهدف المناورات، التي لم يتم الكشف عن مكان إجرائها، لاختبار قدرات الحلف على إدارة الأزمات، والرد السريع على أي طارئ، وسرعة التنسيق بين القوات.

وأشار البيان إلى أنّ المناورات الـ 22 لإدارة الأزمات، تأتي على ضوء القرارات المتخذة في قمم حلف شمال الأطلسي.

ويشارك في المناورات أعضاء دول حلف الناتو، إلى جانب فنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي، وتجري هذا العام برعاية رئاسة الجمهورية التركية.

ويشارك في المناورات رفيعة المستوى، إلى جانب الممثلين الدائمين والعسكريين للحلف، 12 وزيرا، و20 مؤسسة، وتشارك تركيا بخلية الرد السريع في إدارة الأزمات التابعة لرئاسة الأركان، ومركز الرد السريع التابع للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي التركي.