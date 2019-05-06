واشنطن: قلقون من نوايا تركيا "التنقيب" قبالة قبرص الرومية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية، والتي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.

جاء ذلك في بيان صدر الأحد، للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، تطرقت فيه إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وقالت أوتاغوس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب في المنطقة التي تعتبرها الجمهورية القبرصية (قبرص الرومية) منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها".

وأضافت أن "هذه خطوة استفزازية للغاية، وتحمل خطر تصعيد التوتر في المنطقة"، داعية "المسؤولين الأتراك لوقف هذه الأنشطة، وجميع الأطراف إلى ضبط النفس".

وخلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.