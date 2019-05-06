يلدريم ردا على قرار "العليا للانتخابات": نتمنى الخير لإسطنبول

أعرب مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بن علي يلدريم، الاثنين، عن تمنيه بأن يحمل قرار إعادة انتخابات رئاسة البلدية، الخير للمدينة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها يلدريم، في تعليقه على قرار اللجنة العليا للانتخابات، في وقت سابق من اليوم، بإلغاء نتيجة انتخابات 31 مارس/ آذار (الماضي) وإعادة انتخابات رئاسة البلدية في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال يلدريم "آمل أن يحمل القرار نتائج خيّرة وجيدة لمدينتنا إسطنبول".

وأكد يلدريم أنه سيقوم بتقييم شامل (عن الانتخابات) بعد صدور بيان رسمي من اللجنة العليا للانتخابات التركية.

والاثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول، في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة.

قرار اللجنة العليا جاء بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وستنظر اللجنة العليا للانتخابات غدًا الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركية على نتائج الانتخابات من قضاء "مالتبه" بإسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء "بيوك جكمجه" في الولاية أيضًا.

وفقًا للقرار، ستتم إعادة عملية التصويت بمشاركة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس/ آذار 2019.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج لاسيما الأخيرة.