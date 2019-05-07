أمين عام الناتو يجري عدة لقاءات في ولاية هاطاي التركية

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، زيارة إلى ولاية هاطاي جنوبي تركيا، للقيام بعدة لقاءات مختلفة برفقة نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قران.

واستقبل ستولتنبرغ وقران، في مطار هاطاي، كل من والي المدينة رحمي دوغان، ولطفي سواش رئيس بلدية هاطاي، وقائد قوات الدرك في الولاية العميد أوغور أرتكين، وعدد من المسؤولين.

وعقب وصوله زار ستولتنبرغ، المديرية العامة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية في المدينة، حيث حضر اجتماع مع المسؤولين حول التهديدات الإقليمية لتركيا.

وعقب الاجتماع قدم مدير دائرة الهجرة العامة عبد الله أياز، معلومات عن مكافحة تركيا للهجرة غير النظامية، وعودة 320 ألف شخص إلى مناطقهم في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون إثر تطهيرها من تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وتأتي زيارة الأمين العام لحلق شمال الأطلسي لتركيا، للمشاركة في اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في إطار الذكرى الـ 25 للحوار المتوسطي.

وتستضيف تركيا منذ الاثنين ولمدة يومين، اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في "الناتو".