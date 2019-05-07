الداخلية التركية تعين والي إسطنبول رئيساً بالوكالة لبلدية المدينة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا، رئيسا بالوكالة لبلدية كبرى مدن البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ قرار التعيين يأتي عقب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات، نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي جرت في 31 آذار/ مارس الماضي، بسبب شكوك حول صحتها.

وأوضحت أنّ "يرلي قايا" سيواصل عمله رئيسا للبلدية بالوكالة، إلى حين صدور نتائج انتخابات الإعادة المقررة في 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنّ التعيين الجديد يستند إلى المادة 49 من القانون 5393 الخاص بالبلديات.

والاثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بأغلبية كبيرة، استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.