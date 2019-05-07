قرغيزيا: التعاون الإستراتيجي مع تركيا في "أعلى مستوى"

قال وزير خارجية قرغيزيا جنكيز أيداربيكوف، الثلاثاء، إن التعاون الإستراتيجي بين حكومتي بلاده وتركيا في أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده أيداربيكوف، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، عقب الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين تركيا وقرغيزيا، في أنقرة.

وأضاف أيداربيكوف، أنه بحث مع نظيره التركي "قضايا ثنائية مهمة جدا، وواقعية، ومشتركة"، وأنهما قررا القيام بـ "خطوات حولها"، بحسب تعبيره.

وكشف عن برمجة العديد من اللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين خلال العام الحالي.

وأردف: "التعاون الإستراتيجي بين حكومتي البلدين في أعلى مستوى". مشددا أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما، مستمرة بشكل ديناميكي وفعال.

كما أشار المسؤول القرغيزي، إلى عزم البلدين تناول العلاقات التجارية الثنائية، وسبل تطويرها، خلال "الجلسة الحكومية المشتركة" بينهما في وقت لاحق من العام الجاري.

كما أعلن زيارتين مرتقبتين إلى تركيا، لكل من الرئيس سورونباي جينبيكوف، ورئيس البرلمان داستانبيك دجومابيكوف (لم يحدد موعديهما).