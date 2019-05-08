تركيا.. الكشف عن فسيفساء قديمة خلال أعمال تنقيب غير قانونية

تم اكتشاف لوحة فسيفسائية قديمة تحمل أنماط هندسية ورسائل قديمة، خلال أعمال تنقيب غير قانونية في ولاية "جناق قلعة" شمال غرب تركيا يوم الأربعاء.

بناءً على معلومات حول عمليات التنقيب غير القانونية، شنت قوات الدرك الإقليمية عملية في قرية "غوريتشي" في منطقة "لابسكي" واعتقلت أربعة من المشتبه بهم. تم احتجازهم لاحقا بأمر من المحكمة.

تم العثور على الفسيفساء في عقار تابع للمدعو فخر الدين إينان، بالقرب من مدينة باريون Parion القديمة، وهي مدينة يونانية قديمة كانت تقع على حدود الأراضي التاريخية في طروادة وميسيا.

سيقوم المسؤولون من مديرية المتاحف بالولاية بأعمال تنقيب في المنطقة. لم يحدد علماء الآثار بعد الأصول الدقيقة للوحة الفنية القديمة، لكنهم يقولون إن المعلومات الكاملة حولها، ستتضح مع إجراء مزيد من الفحص.

هذا ويلقى القبض كل عام، على مئات الأشخاص الطامعين في الآثار التاريخية الغنية في تركيا، بسبب جرائم التنقيب غير القانونية.

أما مدينة باريون فتأسست على الأرجح منذ حوالي 3000 عام كمستعمرة من قبل المستوطنين من جزيرة يوبيا وجزيرة باروس في بحر إيجه.

كانت المدينة تمثل ميناءً مهماً للمستوطنات المحيطة في ذلك الوقت.