مناورات "نجمة الأناضول 2019".. لتطوير القدرات في عمليات البحث والإنقاذ

بمشاركة عناصر من سلاح الجو وفرق خفر السواحل والدرك التركية، بدأت اليوم مناورات "نجمة الأناضول 2019"، في بحر مرمرة، غربي تركيا، بحضور 16 مراقبا دولياً.

وتهدف المناورات إلى تطوير القدرة على التدخل خلال عمليات البحث والإنقاذ، واختبار نظام القيادة عن بعد، خلال تلك العمليات.

وفي إطار فعاليات اليوم الأول، نجحت العناصر المشاركة بالمناورات، في إتمام سيناريو "التدخل في حالة غرق سفينة بالمياه الدولية".

وطُبق السيناريو، بين جزيرتي "ميديللي اليونانية" و"ساكيز" التركية.

وقال القائد في سلاح الجوي التركي "ضياء جمال قاضي أوغلو"، في تصريحات للصحفيين، إن المناورات تُجرى بالتعاون مع وزارة النقل والبنية التحتية و"مركز البحث والإنقاذ" التركيين.

وأشار إلى استعمال نظام البحث والإنقاذ الدولي عبر الأقمار الصناعية، خلال تطبيق السيناريو المذكور.

وأردف: "الحاجة لهذه العمليات زادت بشكل كبير مع ارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية، وممارسة الرياضات البحرية والطيران الشراعي وغيرها".

وتشارك في المناورات سفينتي بحث وإنقاذ، وفرقاطة، و4 مروحيات، و3 زوارق، بالإضافة إلى سفينة حربية، وزورق من طراز "KKTCSG-02".

من جانبه، أعلن قائد خفر السواحل التركي الأميرال "أحمد كندير"، عن سعادته بالتواجد في سفينة "الأمل"، المستخدمة في المناورات، رفقة العناصر المشاركة.

وفي سياق متصل، ضبطت فرق خفر السواحل، في قضاء "مندريس" (غرب)، أثناء مشاركتها في المناورات، قاربا يحمل مهاجرين غير قانونيين من الجنسية الفلسطينية والعراقية.