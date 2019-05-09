تزويد طائرة العنقاء التركية برادارات محلية الصنع

عقب تزويدها بنظام رادار محلي، سيكون بإمكان طائرة العنقاء التركية المسيرة أداء مهامها فوق البحار، وجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد ومن فوق الغيوم، وتحديد الأهداف على سطح الماء ورصد المواقع.

وستزود طائرة العنقاء المصنوعة من جانب شركة توساش، بنظام رادار محلي الصنع، علاوة على قدرتها على حمل كاميرا وأسلحة.

وعقب تزويدها بالرادار والكاميرا، من المنتظر أن تقوم العنقاء بمهام الرصد والاستطلاع فوق المياه في بحري إيجه والمتوسط.

وبفضل الرادار الجديد سيكون بإمكان العنقاء جمع معلومات عن بعد ومن فوق الغيوم، علاوة على تحديد نوعية الأهداف الموجودة على سطح الماء، ورصد المواقع.

وستتمكن الطائرة من جمع معلومات عن أهداف استراتيجية كالموانئ والمخافر، من خلال وضعيات التصوير المختلفة، كما أنها ستحدد سرعة ومواقع الأهداف المتحركة من خلال وضعيات البحث.

ويمكن دمج الرادار بالطائرات العادية والمسيرة، واستخدامه لتصوير الأرض بدقة عالية وتحديد الأهداف المتحركة.

وبإمكان الرادار العمل على ارتفاع 30 ألف قدم.

ويوفر الرادار مزايا هامة منها قدرة مستشعراته على التصوير حتى في الأجواء الماطرة أو الغائمة وفي الظلام، ويوفر مشاهد بأعلى دقة تتيحها الظروف المحيطة.

وعلاوة على استخدامه في مهام الرصد والاستطلاع العسكرية، يمكن الاستفادة من الرادار في المجالات المدنية من قبيل تحديد الأضرار وإدارة الأزمة عقب الكوارث الطبيعية، وتطبيقات تخطيط المدن والخرائط.

وتم تصميم النموذج الأولي لطائرة العنقاء عام 2013، ودخلت الخدمة لدى القوات التركية عام 2016، وخلال هذه الفترة خضع نظامها لتعديلات في ضوء حاجة قوات الأمن.

وتستخدم قوات الأمن التركية حوالي 20 طائرة من طراز العنقاء، التي تجاوزت مدة طيرانها 15 ألف ساعة.

واستخدمت قوات الأمن طائرات العنقاء في ظروف قتالية شديدة خلال العمليات الأمنية في الآونة الأخيرة.