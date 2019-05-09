رئيس وزراء قبرص التركية يقدم استقالته لرئيس الجمهورية

قدم رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية ورئيس الحزب التركي الجمهوري طوفان أرهورمان استقالته لرئيس الجمهورية مصطفى أقينجي.

وجاء قرار الاستقالة بعد ساعات من إعلان "حزب الشعب" المشارك في الائتلاف الحاكم انسحابه من الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء التركية (شمال قبرص)، إن أرهُرمان قدّم الخميس استقالة الحكومة إلى الرئيس على خلفية استقالة وزير المالية سردار دنكطاش، وانحساب حزب الشعب.

ووافق أقينجي على استقالة الحكومة، وطلب من أرهُرمان الاستمرار في منصب رئاسة الوزراء لغاية تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك حسب الأصول المتبعة في البلاد.

والأربعاء، أعلن وزير دنكطاش، وهو رئيس الحزب الديمقراطي، استقالته من منصبه كوزير للمالية في الحكومة الائتلافية.

بدوره أعلن رئيس حزب الشعب، وزير الخارجية قدرت أوزرساي، انسحابه من الحكومة الائتلافية عقب اجتماع استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة مع مجلس أعضاء حزبه.

وأمس الأربعاء، قال أرهُرمان: "سأقدم صباح الغد(الخميس)، استقالتي للرئيس مصطفى أقينجي بهدف البدء بالعمل على تشكيل حكومة جديدة دون تأخير".

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء التركية إن أقينجي سيمنح الأحزاب فرصة لكي تجري المباحثات والتقييمات اللازمة حتى نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يجري أقينجي لقاءات مع ممثلي الأحزاب، الاثنين، وسيكلف بعدها شخصية لتشكيل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان في جمهورية شمال قبرص التركية منح الثقة لحكومة أرهُرمان في 16 فبراير/ شباط 2018 بعد الانتخابات العامة، التي أجريت في 7 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.