في بودروم.. انطلاق معرض اليخوت الدولي

انطلقت اليوم في مدينة بودروم في ولاية موغلا، غربي تركيا، فعاليات معرض اليخوت "TYBA Yacht Charter Show"، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

ويستمر المعرض الذي تنظمه جمعية مشغلي اليخوت التركية، حتى 12 مايو/أيار الجاري، وتشارك فيه مجموعة من أفخم اليخوت والقوارب الشراعية.

وتحظى فعاليات المعرض باهتمام كبير من شركات وأصحاب السفن واليخوت على مستوى تركيا والعالم.

وفي حديث للأناضول، قال مساعد رئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي اليخوت، غونش أيسون، إن نحو 60 يختا من مدن بودروم وفتحية ومرمريس وبوزبورون، تشارك في المعرض المقام لمدة 4 أيام.

وأشار أيسون أن المعرض يساهم بشكل هام في قطاع السياحة التركية، وأن هناك عدد كبير من المدعوين جاؤوا من شركات دولية كبيرة للمشاركة فيه.

ويتمتع قطاع اليخوت والقوارب الشراعية في بودروم، بإقبال واسع على الصعيد العالمي، نظراً لجودتها، فيما يخطط أصحاب هذا القطاع للتوسع أكثر في الأسواق العالمية.

ويسعى مصنعو القوارب الشراعية في بودروم، للتعريف أكثر بمنتجاتهم، عبر المشاركة في المعارض المقامة حول العالم، وابتكار طرق جديد لتسويقها.

وتعد بودروم، من أبرز المقاصد السياحية في موغلا، ذات الطبيعة الخلابة، إلى جانب مرمريس، وفتحية، وداتشا، وداليان، وآق ياقا، وكوك أوه، لما تتميز به الولاية من سواحل نظيفة، وتوفر البنية التحتية من فنادق وخدمات سياحية أخرى.