"آفاد" التركية تطلق حملة مشتركة مع "أونروا" لجمع التبرعات للفلسطينيين

أطلقت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حملة مشتركة لجمع مساعدات لصالح الشعب الفلسطيني تحت عنوان "حان الوقت للتقاسم من أجل فلسطين".

وفي بيان صادر عنها الجمعة، قالت "آفاد": "أطلقنا مع أونروا حملة مساعدات مشتركة لصالح الشعب الفلسطيني، وفي مواجهة السياسات التوسعية غير القانونية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية".

ولفتت إلى أن الناس الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحاصرة بحاجة إلى مساعدات في مجالات الغذاء والتعليم والصحة.

وبخصوص كيفية التبرع للحملة من داخل تركيا، أوضحت "آفاد" أن ذلك يتم عبر إرسال رسالة قصيرة تكتب فيها كلمة " Filistin" إلى الرقم "1866"؛ حيث سيتم التبرع بـ10 ليرات (نحو دولارين) عن كل رسالة.