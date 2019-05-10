تركيا على موعد مع أضخم مناورات حربية في تاريخها.. تعرف على التفاصيل

تستعد القوات البحرية التركية، لإطلاق أكبر مناورات من نوعها في البلاد، تحت اسم "ذئب البحر 2019" بشكل متزامن في ثلاثة بحار. وأفاد مراسل الأناضول، أن المناورات تنطلق في الفترة بين 13- 25 مايو/أيار الجاري، بمشاركة 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية، في البحر المتوسط، والأسود، وبحر إيجة.

وفي اجتماع بقيادة القوات البحرية بمدينة قوجالي (شمال غرب)، قال قائد العمليات البحرية اللواء يانكي باغجي أوغلو، إن القوات البحرية التركية استكملت استعدادها للمناورات. وأضاف باغجي أوغلو، أن المناورات تهدف إلى زيادة مستوى الجاهزية للقوات للقيام بأية عملية بحرية في أي وقت. وأشار إلى أن هذه المناورات ستكون الأكبر في تركيا، وسيشارك فيها أحدث السفن البحرية والمروحيات التركية.