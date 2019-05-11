طواقم الإنقاذ التركية تواصل بحثها عن مراسل وكالة الأناضول المفقود في ولاية بايبورت

أعلنت ولاية بايبورت التركية (شمال شرق)، السبت، أن طاقم إنقاذ مؤلفا من 210 شخصا يواصلون البحث عن مراسل وكالة الأناضول عبد القادر نيشانجي بعد سقوطه الجمعة في منحدر جبلي بالولاية.

وأفاد بيان صادر عن الولاية بأن طواقم من فريق الإنقاذ الطبي الوطني، وقيادة الدرك في بايبورت، وفرق الطوارئ الطبية، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، يعملون على العثور على نيشانجي، تحت إشراف ولاية بايبورت.

وأكد البيان أن طواقم إنقاذ عسكرية وطبية من ولايتي أرضروم (شرق) وطرابزون (شمال شرق)، ومروحية عسكرية، انضمت إلى طواقم الإنقاذ في المنطقة.

وأوضح أن الطواقم علّقت عملية البحث مساء الجمعة؛ نظرا إلى التضاريس الجغرافية القاسية للمنطقة، وانخفاض مسافة الرؤية.

وبيّن أنه مع تعليق أعمال البحث مساء الجمعة، تم تخصيص طائرتين بدون طيار، للبحث عن مراسل الأناضول طوال الليل.

وأضاف أنه رغم هذه الجهود لم يتم الكشف عن أي علامة يمكن أن ترشدهم إلى موقع مراسل الأناضول.

وأكد أنه مع ساعات صباح السبت، استؤنفت أعمال البحث والإنقاذ، بطاقم يضم 210 أشخاص بينهم فرق مختصة بالبحث تحت الماء.

وكان نيشانجي سقط الجمعة في منحدر جبلي في جبل صوغانلي الواصل بين ولايتي بايبورت وطرابزون، خلال متابعته أعمال فتح طريق بالجبل.