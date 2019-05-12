أقار: تركيا حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار، السبت، أن تركيا حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب، وأنها تواصل عملياتها بكل اقتدار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار خلال فعالية "أسبوع النسور الشابة" في مدرسة الحرب الجوية في جامعة الدفاع الوطنية بمدينة إسطنبول.

وأشار أقار إلى أنّ القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين يهددون تركيا في شمال العراق وسوريا.

وجدّد وزير الدفاع تأكيده أنّ العمليات العسكرية ضد الإرهابيين تأتي من منطلق تحقيق الأمن للشعب التركي وسيادة الجمهورية التركية.

ولفت إلى أنّ القوات المسلحة التركية باتت أقوى وأكثر فعالية واقتدار بعد تطهيرها من بقايا تنظيم غولن الإرهابي.

وتوجه أقار في خطابه لطلاب مدرسة الحرب الجوية، داعيا إياهم إلى الاستعداد من أجل حماية سماء تركيا في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفعالية تمت بعد الإفطار وشارك فيها رئيس الأركان التركي يشار غولر وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.