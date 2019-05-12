الرئيس أردوغان يستقل الترام التاريخي للمدينة القديمة داخل إسطنبول

تجوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير بإسطنبول، على متن الترام التاريخي.

جاء ذلك قبيل مشاركته في برنامج إفطار جماعي تقيمه بلدية "بي أوغلو".

وخلال تجوّله في ميدان تقسيم وشارع الاستقلال قبيل الإفطار، التقى أردوغان مع المواطنين الذين التقطوا معه الصور التذكارية.

ورافق أردوغان في جولته هذه نائبه فؤاد أوقطاي، ووزراء الصناعة والتكنولوجيا مصطفي وارانك، والشباب والرياضة محمد محرم قصب أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين في الحكومة وحزب العدالة والتنمية.

ويعود تاريخ تمديد خط الترام إلى العام 1883، ودخل الخدمة من جديد عام 1990، ويبلغ طوله 1.64 كم.

وينقل القطار المؤلف من عربة واحدة، نحو 2500 راكب يوميا.