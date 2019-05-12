بلجيكا تدرج إرهابية ضالعة في اغتيال رجل أعمال تركي على لائحة "أكثر المطلوبين"

أدرجت السلطات البلجيكية، اسم الإرهابية فخرية أردال الضالعة في اغتيال رجل الأعمال التركي أوزدمير صابانجي، في لائحة "أكثر المطلوبين".

وأوضحت صحيفة سودينفو الناطقة بالفرنسية، أن السلطات أدرجت مؤخرا على لائحة "أكثر المطلوبين"، اسمين جديدين أحدهما الإرهابية فخرية أردال.

وذكرت الصحيفة أن عدد المدرجين في اللائحة المذكورة في بلجيكا، وصل 846 مطلوبا.

وبناء على ذلك سيتم البحث عن إردال من قِبل فرقة البحث عن الفارين (FAST) التابعة للشرطة الفيدرالية البلجيكية.

وفي فبراير 2017، قضت محكمة مدينة بروج البلجيكية غيابيا، بالسجن 15 عاما على فخرية إردال العضو في منظمة "د هـ ك ب-ج" (منظمة يسارية إرهابية )، للجرائم التي ارتكبتها في تركيا.

ونصّ الحكم على السجن 15 عاما على إردال، وحرمانها من الحقوق المدنية والسياسية، مدة 10 سنوات.

وأثبتت التحقيقات التركية ارتكاب إردال، و"إسماعيل آق كول" و"مصطفى دويار" الأعضاء في منظمة "د هـ ك ب-ج" الإرهابية، عملية اغتيال 3 أشخاص بينهم أوزدمير صابانجي، مدير شركة صابانجي القابضة كبرى الشركات التركية في 9 يناير/كانون الثاني 1996.

وقبضت السلطات التركية على دويار الذي قتل في تمرد بالسجن عام 1999، أما إردال وآق كول ففرا خارج البلاد، وقبضت السلطات التركية على آق كول بعد دخوله الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وفي 25 أيار/مايو 2015 قررت السلطات القضائية في بلجيكا محاكمة إردال عن ثلاثة جرائم ارتكبتها في تركيا، وفي 5 ديسمبر/كانون الأول طالبت النيابة العامة البلجيكية من القضاء إنزال عقوبة السجن المشدد 30 عاما بحقها.