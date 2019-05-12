نائب الرئيس التركي يقدم العزاء لأسرة مواطن استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في مذبحة نيوزيلندا

أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، زيارة عزاء إلى أسرة المواطن زكريا تويان، الذي استشهد قبل أيام متأثرًا بجروح بليغة أصيب بها خلال مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.

وقالت مصادر صحفية، إن أوقطاي زار منزل أسرة تويان، في منطقة "كيتشي أورن"، في العاصمة أنقرة، وكان في استقباله والد الفقيد أحمد، وشقيقه يحيى.

وأعرب أوقطاي، عن تعازيه لأسرة زكريا، كما هنأ والدته فاطمة، بمناسبة عيد الأم، الذي تحتفل فيه تركيا يوم 12 مايو/ أيار من كل عام.

وشدد على أن تركيا تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، وقف مع جميع المسلمين عندما وقع الهجوم.

بدورها، شكرت والدة الفقيد، أوقطاي، حيال اهتمامه بهم منذ وقوع الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية.

يشار أنه كان برفقة أوقطاي خلال زيارته، والي أنقرة واصب شاهين.

زكريا، وهو أب لطفلين، كان يخضع للعلاج في قسم العناية المشددة بمشفى كرايس تشيرش، التي وقع فيها الهجوم الدموي، وتوفي فيه في 2 مايو الجاري.

وأصابت رصاصتان ساق وظهر المواطن التركي خلال الهجوم، الذي وقع في 15 مارس/ آذار الماضي، خلال صلاة الجمعة بمسجد النور في كرايس تشيرش.

واستهدف إرهابي أسترالي يدعى "برنتون تارنت"، مسجدي النور ولينوود في كرايس تشيرش؛ ما أسفر عن مقتل 52 مصليا وإصابة 50 آخرين.

وكان المواطنان التركيان تمل أطا تشوجوغو، ومصطفى بوزطاش، من بين المصابين جراء الهجوم، وتحسنت حالتهما بعد تلقي العلاج.