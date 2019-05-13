الداخلية التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، تحييد 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في عملية أمنية بقضاء يوكسك أوفا التابع لولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الداخلية، في بيان، أن العملية الأمنية جرت في إطار عمليات الحفاظ على الأمن الداخلي بتلة دولامادي التي تصل ارتفاعها إلى ألف و800 متر.

وأكد البيان أن العملية الأمنية في المنطقة ما زالت مستمرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش في تركيا على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.